Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов Кемеровской области

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Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов региона. Такое решение приняли сегодня на внеочередной сессии депутаты облсовета.

За назначение Амана Тулеева на этот пост проголосовали 38 депутатов, присутствующих на сессии (всего в облсовете 46 депутатов). Против проголосовал один, воздержавшихся не было, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в четверг, 5 апреля, врио губернатора Сергею Цивилеву было отправлено письмо с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета.