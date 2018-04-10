Новости общества

21:03 МСК
Новости раздела
Общество

Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов Кемеровской области

08:06, 10.04.2018
Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов Кемеровской области
Фото: скриншот

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов региона. Такое решение приняли сегодня на внеочередной сессии депутаты облсовета.

За назначение Амана Тулеева на этот пост проголосовали 38 депутатов, присутствующих на сессии (всего в облсовете 46 депутатов). Против проголосовал один, воздержавшихся не было, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в четверг, 5 апреля, врио губернатора Сергею Цивилеву было отправлено письмо с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан