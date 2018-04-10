Российские миллиардеры потеряли за сутки около $16 миллиардов

Совокупные потери российских миллиардеров на фоне санкций США выросли до $16 млрд.



Убытки понесли 26 из 27 участников списка Bloomberg Billionaires Index россиян. Состояние гендиректора ГМК «Норникель» Владимира Потанина снизилось на $2,25 млрд. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд. Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг — $1,28 млрд. Владелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска лишился $905 млн, передает ТАСС.

Компания «Русал» также предупредила, что новые санкции могут привести к техническим дефолтам.

После очередного пакета антироссийских санкций со стороны США миллиардеры за полдня потеряли около $12 миллиардов. Также рухнули на 5—6% российские индексы.

Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».

