Новости экономики

21:01 МСК
Новости раздела
Экономика

Российские миллиардеры потеряли за сутки около $16 миллиардов

12:14, 10.04.2018
Российские миллиардеры потеряли за сутки около $16 миллиардов
Фото: pixabay.com

Совокупные потери российских миллиардеров на фоне санкций США выросли до $16 млрд.

Убытки понесли 26 из 27 участников списка Bloomberg Billionaires Index россиян. Состояние гендиректора ГМК «Норникель» Владимира Потанина снизилось на $2,25 млрд. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд. Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг — $1,28 млрд. Владелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска лишился $905 млн, передает ТАСС.

Компания «Русал» также предупредила, что новые санкции могут привести к техническим дефолтам.

После очередного пакета антироссийских санкций со стороны США миллиардеры за полдня потеряли около $12 миллиардов. Также рухнули на 5—6% российские индексы.

Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан