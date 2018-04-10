Сестра Хании Фархи в память о певице организовала конкурс татарской и башкирской песни

Родная сестра Хании Фархи, живущая в Башкирии Фируза Ибатуллина организовала конкурс татарской и башкирской песни в память о певице. Деньги на конкурс она получила в качестве гранта главы РБ.

Конкурс получил название «Онотолор тимә…» — по названию одной из песен Хании Фархи. Мероприятие назначено на 18 мая, сообщает «Башинформ».

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 20 до 35 лет, от 35 лет и старше. Жюри отдельно будет оценивать самодеятельных и профессиональных исполнителей. Участники конкурса исполнят по два произведения из репертуара Хании Фархи.