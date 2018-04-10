Экс-замначальника Казанского танкового училища приговорили к 7,5 года за взяточничество

Бывшего замначальника Казанского высшего танкового училища по тылу Александра Мельника приговорили к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 4,8 млн рублей.



Казанский гарнизонный военный суд признал Мельника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, передает «Интерфакс-Поволжье». Также Мельника лишили воинского звания полковник.

Отмечается, что Мельник нанес ущерб Минобороны РФ больше чем на 20 млн рублей. Обвинение доказало, что год Мельник подписывал отчетные документы по оказанию клининговых услуг аутсорсинговыми компаниями. В документах были завышенные данные по санитарному обслуживанию училища и военного городка.

Деньги, полученные в качестве взятки, суд постановил взыскать в доход государства. Мельник должен возместить причиненный государству ущерб в полном объеме.

Ранее Советский райсуд Казани отправил под домашний арест до 5 июня бывшего полицейского Романа Пахомова, задержанного за взятку в 100 тыс. долларов.