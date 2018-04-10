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Пошел под суд экс-начальник подразделения «Газпром Трансгаз Казань»

10:48, 10.04.2018 2
Пошел под суд экс-начальник подразделения «Газпром Трансгаз Казань»
Фото: Реальное время

Сегодня в Советском райсуде Казани стартовал процесс по делу 68-летнего Илгизяра Галеева. Бывшего начальника ЭПУ «Центргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» обвиняют по 20 эпизодам коммерческого подкупа.

По данным Следкома по РТ, общая сумма незаконных вознаграждений по делу Галеева оценивается в 2 млн рублей. Вину Галеев не признает.

Напомним, что Илгизяра Галеева задержали при получении 162 тыс. рублей прямо в служебном кабинете 27 декабря 2017 года. Деньги передавал представитель коммерческой фирмы ООО «Прометей» за согласование документации на пуск газа в нескольких частных жилых домах в Высокой Горе. Позже в деле появились новые эпизоды.

С декабря Галеев находится в СИЗО.

ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Вовремя надо уходить на пенсию - особенно богатым пенсионерам.

    Разводил бы пчел, пил чай со старухой и внуками, читал бы книги.

    А теперь?
    Тюрьма?
    Конфискация?
    Позор?

    Хотя последнее современных жуликов мало пугает - они считают себя выше всех людей...
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  • Анонимно 11 апр
    всех не пересажают. Но машина раскрутилась - каждое утро в новостях одно и тоже: подкуп, откат, арест....итп
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