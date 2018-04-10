Пошел под суд экс-начальник подразделения «Газпром Трансгаз Казань»

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Сегодня в Советском райсуде Казани стартовал процесс по делу 68-летнего Илгизяра Галеева. Бывшего начальника ЭПУ «Центргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» обвиняют по 20 эпизодам коммерческого подкупа.

По данным Следкома по РТ, общая сумма незаконных вознаграждений по делу Галеева оценивается в 2 млн рублей. Вину Галеев не признает.

Напомним, что Илгизяра Галеева задержали при получении 162 тыс. рублей прямо в служебном кабинете 27 декабря 2017 года. Деньги передавал представитель коммерческой фирмы ООО «Прометей» за согласование документации на пуск газа в нескольких частных жилых домах в Высокой Горе. Позже в деле появились новые эпизоды.

С декабря Галеев находится в СИЗО.