Набиуллина: ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции США вызвали повышенную волатильность на российском рынке, но экономика России адаптируется к новым условиям.

«У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры», — цитирует Набиуллину banki.ru.

Напомним, российские индексы рухнули на 5—6% на фоне санкций США против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Курс евро сейчас составляет 78 рублей, а курс доллара — 63 рубля.

При этом российские миллиардеры за полдня потеряли около $12 миллиардов. Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».