Индекс РТС снизился на 0,7% при росте индекса МосБиржи на 0,1%

Индекс РТС снизился на 0,7% при росте индекса МосБиржи на 0,1%. Отмечается, что это произошло на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, и в то же время негативного давления на рынок антироссийских санкций со стороны США.



Лидерами роста выступают акции «Северстали», «Новолипецкого металлургического комбината», ПАО «Полюс», «Распадской», «Лукойла», «Интер РАО», Сбербанка РФ, ВТБ, «Норникеля», «Татнефти», «НОВАТЭКа», передает «Интерфакс».

Вместе с тем снижением открылись торги акциями «Россетей», «ФСК ЕЭС», «Яндекса», «Газпром нефти», «Мобильных ТелеСистем», «Сургутнефтегаза», «Мечела», «Аэрофлота», «Мосбиржи», «Магнита», «Газпрома», «Роснефти».



Напомним, за день капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд рублей.