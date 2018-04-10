Россия не собирается менять правила на валютном рынке из-за санкций

Российские власти используют все возможности, чтобы свести последствия новых санкций США к минимуму, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетным правилом, не планируется — так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости», — цитирует министра ТАСС.

На покупку валюты Минфин направит дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. С 6 апреля по 8 мая министерство планирует закупить валюту на 240,7 млрд рублей против 192,5 млрд рублей за предыдущий месяц.

Напомним, на фоне новых антироссийских санкций США российские миллиардеры за полдня потеряли около $12 миллиардов. Также рухнули на 5—6% российские индексы.

Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».