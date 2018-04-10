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Правительство РФ поможет подешевевшей компании UC Rusal

05:29, 10.04.2018 1
Правительство РФ поможет подешевевшей компании UC Rusal
Фото: commons.wikimedia.org/ ZajicZ

Правительство России обещало помочь подешевевшей компании Олега Дерипаски UC Rusal и другим попавшим под санкции предприятиям.

«Это касается металлургов, энергетического сектора, торговли продукцией ОПК», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ведомствам поручено выработать соответствующие предложения.

Эксперты предполагают, что правительство может провести рефинансирование зарубежных долгов в российских госбанках, а также поддержать производства в случае простоя, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, минфин США ввел обещанные санкции в пятницу, 6 апреля, против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. В компании Дерипаски предупредили, что введенные санкции могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании подешевели почти на 50%.

Бизнес
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    А почему они не помогали народу, когда у них все было хорошо?!
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