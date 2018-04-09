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UC Rusal предупредил о риске дефолта из-за санкций

09:40, 09.04.2018
UC Rusal предупредил о риске дефолта из-за санкций
Фото: commons.wikimedia.org/ ZajicZ

В компании Олега Дерипаски предупредили, что введенные в пятницу минфином США санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании подешевели почти на 50%.

«Компания полагает, что ее включение в SDN-лист (всем американским контрагентам запрещены с компанией любые экономические связи) может привести к техническим дефолтам в отношений некоторых кредитов и облигационных займов», — сообщает компания. Сейчас UC Rusal удовлетворяет всем требованиям перед кредиторами, выплачивает проценты по облигациям, сообщают «Ведомости».

Напомним минфин США ввел обещанные санкции в пятницу, 6 апреля, против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Всего за день после объявления санкций Дерипаска потерял почти $1 млрд.

БизнесЭкономикаФинансы
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