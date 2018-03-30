Итоги дня: высылка западных дипломатов из России, весенний призыв и режим повышенной готовности в Волоколамске

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 марта.

Россия приняла зеркальные меры в отношении стран-союзниц Великобритании по «делу Скрипалей». МИД России вызвал иностранных послов, чтобы вручить ноты протеста и объявить об ответных мерах на массовую высылку российских послов из стран Запада. Позже посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос подтвердила высылку двух дипломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые Амстердамом шаги. По последним данным, Россия высылает 46 дипломатов из двадцати стран. Все дипломаты должны покинуть страну до 7 апреля. Также МИД потребовал от Лондона уравнять количество работников дипмиссий в РФ с числом российских дипломатов в Великобритании. При этом Москва оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые приняли решение о высылке российских дипломатов позже остальных стран.

Тревожная обстановка в Волоколамске: МЧС ввело с 30 марта режим повышенной готовности. Спасатели уже начали раздавать жителям средства индивидуальной защиты — респираторы и маски. Тем не менее эвакуация жителей Волоколамского района из-за ситуации с мусорным полигоном «Ядрово» пока не планируется.

В Кемерово Следственный комитет России задержал гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра «Зимняя вишня», в котором 25 марта при пожаре погибли 64 человека. Также СК РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания без разрешения на строительство, что привело к гибели посетителей. Подробнее о страшной трагедии — в специальном сюжете «Реального времени».

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Двинянина новым послом России в Абхазии. Двинянин сменил на посту Семена Григорьева, который занимал должность с 2008 года.

Тем временем врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что весной 2018 года на военную службу призовут 128 тыс. человек.