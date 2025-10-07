Обвинение Энгеля Фаттахова: «Развел» Камаева, забрал чужой «колхоз», лоббировал и «доил» подрядчиков?

В Татарстане стартует суд над бывшим вице-премьером, его уже этапировали в СИЗО Мензелинска из Чистополя

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Мензелинском горсуде намечен старт процесса по делу о четырех взятках на 26 млн рублей и двух превышениях полномочий с ущербом за 160 млн. В этих преступлениях обвиняют бывшего вице-премьера — министра образования Татарстана и экс-главу Актанышского района Энгеля Фаттахова. В материалах дела фигурируют рекомендательные письма за его подписью, а также показания о «просьбах и уговорах» должностных лиц Татарстана. «Реальное время» предлагает краткую версию тяжких обвинений в адрес ВИП-чиновника.

Гособвинителями станут прокурор Мензелинска и его помощник

В начале августа это дело поступило в Актанышский райсуд — с учетом места предполагаемых преступлений. Однако прокурор Татарстана инициировал перенос процесса с родины обвиняемого. На заседании Верховного суда РТ по изменению подсудности обсуждались варианты трех близлежащих к Актанышу судов — с учетом 170 свидетелей обвинения, большинство которых являются земляками Фаттахова. Сам арестованный экс-чиновник предлагал Мензелинск, поскольку там расположен один из СИЗО, а ездить в автозаке на дальние расстояния в его 64 года, с учетом состояния здоровья, тяжело. В итоге суд Татарстана определил, что процесс пройдет именно в Мензелинске.

По данным «Реального времени», гособвинителями сегодня выступят прокурор Мензелинского района Риназ Калаков и его старший помощник Амир Абдулвагапов. Им предстоит поддержать то обвинение в шести эпизодах, которое ранее утвердил глава надзорного ведомства РТ Альберт Суяргулов. Расследованием занимались сотрудники 6-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

Защиту Энгеля Фаттахова осуществляют казанские адвокаты Ленар Шакиров и Марат Давлетов

Процесс назначен под председательством главы районного суда Искандера Ахмитзянова.

Уголовное преследование бывшего министра и главы района началось в мае 2025-го, когда он уже покинул эти должности, сохранив лишь статус депутата в Совете района от Актанышского сельского поселения. После ареста был уволен по собственному, однако уже в 2025-м прокуратура добилась изменения формулировки — на отставку «по утрате доверия». Основанием для такого решения стало не только уголовное преследование отставника, но и многочисленные ошибки в его декларациях — как в большую, так и в меньшую сторону. При этом сам Фаттахов оспорил данное решение, но в июле Верховный суд Татарстана признал его законным.

Заметим, ранее уголовного процесса в отношении экс-министра стартовал гражданский — прокурор Татарстана требует обратить в доход государства активы Фаттаховых, «семейной» агрофирмы и двух доверенных лиц на гигантскую сумму — 651 млн рублей. Ответчики иск не признают. При этом в гражданском деле фигурирует имущество ООО «Агрофирма «Чишма», часть которого проходит и по уголовному делу.

Версия обвинения: Фаттахов помог взяткодателям с подрядами почти на 400 млн

Фабула обвинений в адрес ВИП-чиновника Татарстана довольно объемна. «Реальное время» предлагает ее упрощенный вариант:

Эпизод 1. Превышение полномочий с отчуждением активов на 157,7 млн: по версии следствия, Фаттахов на посту вице-премьера РТ вмешивался в деятельность сельхозкомпании «Чишма», где был директором Ренат Сахабетдинов. В 2014-м, как полагают в СК и прокуратуре, навязал в учредители своего человека, в 2016—2017 годах инициировал некие совещания в Минсельхозпроде Татарстана и на более высоком уровне, где потребовал передачи активов «Чишмы» в пользу новой организации «Агрофирма «Чишма».

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Речь шла об агротехнике, зданиях и оборудовании (станки для производства, тепловые пушки, бойлеры, холодильники, нагреватели молока, поильники, насосы и проч.). В перечень попал и живой товар — стадо дойных коров в 295 голов, 217 телок, 238 бычков, а еще восемь рабочих лошадей. По данным следствия, фактически передача активов на сумму 157,7 млн рублей состоялась в марте 2017-го и была безвозмездной. Сам же Энгель Фаттахов официально стал бенефициаром «Агрофирмы «Чишма» только в 2022-м, после ухода в отставку с поста главы района.

Эпизод 2. Взятка на 7,4 млн рублей от компаний «Мастерстрой» и «Барс» бизнесмена Гайнуллина, деньгами и работами — за содействие в получении договоров субподряда по госконтрактам на капремонт в школах №4 и №32 в Набережных Челнах, а также в здании создаваемого ресурсного центра на базе Актанышского технологического техникума с июня 2016-го по декабрь 2017-го. По версии силовиков, 2,1 млн рублей передавались наличными, 404,6 тысячи тремя траншами пошли на оплату стройматериалов, еще на 4,9 млн рублей потянули работы по капитальному ремонту столовой в семейной для обвиняемого «Агрофирме «Чишма».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

К незаконным действиям по этому эпизоду силовики приписывают введение в заблуждение главы Актанышского района, в тот период это был Фаил Камаев, который в рамках уже своего уголовного дела свидетельствовал против Фаттахова. В частности, признался — с его подачи писал рекомендательные письма в ГИСУ РТ, выступавшее заказчиком работ в техникуме. К слову, субподряды фирм-взяткодателей по данному объекту потянули на 115 млн из бюджета, а ремонт в двух челнинских школах — еще на 108,5 млн. По мнению правоохранителей, Фаттахов, как вице-премьер, смог продвинуть «Мастерстрой» в субподрядчики челнинской «Дирекции инжиниринга и аудита строительства» путем «просьб и уговоров должностных лиц Татарстана».

Эпизод 3. Взятка в 3,8 млн рублей от компании «Теплосервис» Нагимова путем оплаты счетов и работ для «Агрофирмы «Чишма» с января 2017-го по сентябрь 2019 года. В том числе закупка кухонного оборудования, посуды и инвентаря для столовой указанного предприятия, ремонт оборудования и монтаж окон в здании мастерской агрофирмы, бурение скважины для водоснабжения. Отдельными коррупционными траншами силовики считают перечисления средств «Теплосервиса» по фиктивным договорам с «Чишмой» за якобы оказанные транспортные услуги и якобы изготовленное работниками агрофирмы ограждение по периметру майдана для сельских спортигр «Авыл яшьлэрэ» в Актаныше.

По версии следствия, за взятку заместитель премьер-министра, а позже глава района помогал «Теплосервису» с сохранением доли на тепловом рынке родного района, с заключением муниципальных контрактов и безвозмездным использованием имущества котельных на соцобъектах вплоть до 2022 года. Пока не ушел с поста главы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эпизод 4. Реконструкция двухэтажного дома главы в Актаныше стала предметом взятки на 14,6 млн рублей: по версии следствия, в качестве взяткодателя в период с 2018 по 2021 год выступал представитель компаний «Стройком» и «ПСК Спецстрой» Алмаз Муртазин, который еще в 2017-м, после возвращения Фаттахова к руководству районом, обращался с просьбой помочь с заказами для строительных компаний, и с 2018-го глава района написал десятки рекомендательных писем в ГИСУ РТ в пользу вышеназванных компаний. И лоббирование имело успех — фирмы смогли получить субподряды по госконтрактам на 150 млн рублей с лишним, начиная с работ по капремонту в сельских домах культуры и коровников сельхозпредприятий.

Как следует из обвинения, перешедшие семейной агрофирме Фаттахова коровники также обновляли за счет бюджета РТ. Впрочем, самыми крупными заказами муртазинских компаний стали капремонт в МЦ «Яшьлек» (38 млн), такие же работы в Актанышской кадетской школе (30,3 млн), детсаде №7 (17,7 млн) и новоалимовском садике (16,6), а еще — благоустройство каскада прудов на родине первого президента Татарстана, в деревне Аняково (14,9 млн рублей). Что касается предмета взятки, то им считают работы по реконструкции дома Фаттахова, монтажу забора вокруг участка и оплату за кухонный гарнитур с витриной.

Эпизоды 5—6. Взятка за 11 газовых котлов и ограничение конкуренции: последняя в этом деле взятка в 146 тысяч рублей, по версии силовиков, передавалась путем перечисления фиктивно устроенной по указанию Фаттахова в ПО «Коммунсервис-Актаныш» работнице — за покровительство этой компании в заключении договора аренды без торгов. Предметом договора были 11 газовых котлов, при этом, как считают в СК и прокуратуре, их использование арендатор в итоге не оплачивал, что повлекло ущерб муниципалитету в 4,3 млн рублей. Действия чиновника по ограничению конкуренции не в интересах местной власти силовики расценили еще и как превышение полномочий.

О своей невиновности Энгель Фаттахов заявлял с первых дней следствия:

— Сам всю жизнь боролся с несправедливостью и сам пострадал. Моя цель, чтобы мое доброе имя было восстановлено. Установление истины по уголовному делу прежде всего — в моих интересах... У меня были возможности оформить на себя земли и имущество, если бы было желание. Но на сегодняшний день мое единственное имущество — это моя родная деревня...Сейчас меня обвиняют на голословных показаниях... Я никогда взятку ни у Муртазина, ни у Нагимова не брал, никаких преференций им не обещал, негативными последствиями не угрожал...

Примечательно, что процесс над Энгелем Фаттаховым стартует за день до возможного финала по делу другого бывшего главы — Фаила Камаева, успевшего возглавить Тукаевский район и Актаныш. Завтра в суде Набережных Челнов ему будет предоставлено последнее слово.