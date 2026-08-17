Тимур Турлов о человеческом капитале: «Конкуренция идет не за природные ресурсы, а за таланты»

Команды с полной перестройкой процессов дали рост производительности до 90%

CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.. Фото: Пол Баркли

Основатель и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов считает, что главным конкурентным преимуществом стран в ближайшие годы станут не природные ресурсы и промышленные мощности, а способность создавать, привлекать и удерживать таланты. Эту стратегию холдинг реализует на практике: инвестирует в ИИ-образование, университетскую инфраструктуру, подготовку IT-специалистов и развитие школьных шахмат.

«Технологии не создают ценность — ее создают люди»

На церемонии открытия международной олимпиады по ИИ, которая прошла в Казахстане в августе, Тимур Турлов отметил, что технологии позволяют небольшой команде или даже одному человеку выполнять задачи целых бизнесов. Он привел внутренний кейс: из двух команд разработчиков с одинаковым доступом к нейросетям максимального роста производительности — до 90% — добились те, кто полностью перестроил рабочие процессы.



«Вывод очень прост: сами технологии не создают ценность. Ее создают люди. Человеческий потенциал в связке с искусственным интеллектом сильнее самого ИИ. В мире, где конкуренция идет уже не за природные ресурсы, а за таланты, инвестиции в молодежь — это самая надежная стратегия, которую может сделать любая страна или компания», — сказал Турлов.

Пол Баркли

Так же Тимур Турлов перечислил, что делает для этого холдинг: «Совместно с NVIDIA и министерством искусственного интеллекта и цифрового развития мы помогаем создавать лаборатории ИИ в университетах по всей стране, а также предоставили образовательной системе Казахстана 165 тысяч лицензий на ведущие ИИ-инструменты».

Экономика будущего: ставка на экспорт знаний

По данным Бюро экономического анализа США, экспорт американских услуг в 2024 году впервые превысил $1,1 трлн, быстрее всего растет сегмент искусственного интеллекта. С другой стороны, ставка на производство упирается в потолок — Китай, абсолютный лидер в экспорте товаров, в 2024 году по ВВП на душу населения уступал Казахстану ($13,3 тыс. против $14,2 тыс.).

«Одних только промышленных мощностей недостаточно для создания действительно богатых экономик — основная добавленная стоимость и основное богатство сегодня создаются в экспорте услуг», — пишет эксперт.

Практический опыт холдинга изучают на международном уровне. Летом 2025-го Stanford Graduate School of Business опубликовала соответствующий кейс, а в конце мая 2026 года Турлов читал лекцию студентам магистерской программы.

В июле 2026 года глава холдинга вошел в Научный совет AWE Consulting вместе с профессорами Стэнфорда и Гарварда. Одна из задач совета — решать проблему The Knowing–Doing Gap, разрыва между академическими знаниями и бизнес-практикой.

«Искусственный интеллект меняет сам процесс обучения, однако ключевой вопрос заключается в том, как превратить уникальный практический опыт в знания, которые будут востребованы во всем мире. Сегодня мы уже точно знаем, что интеллектуальный капитал Казахстана представляет интерес далеко за пределами нашей страны», — сказал Турлов, комментируя свое участие в совете.

Совокупный объем внешних ESG-инвестиций холдинга за 2025 финансовый год был направлен на образовательные, спортивные, социальные и экологические проекты.

В ноябре 2025 года OpenAI, Freedom Holding Corp. и правительство Казахстана подписали в Вашингтоне соглашение, по которому 165 тыс. учителей получили доступ к ChatGPT Edu через платформу BilimClass. Холдинг в течение трех лет обеспечивает финансирование.



Весной 2025 года в SDU University открыли открыли новый блок площадью 5,6 тыс. кв. м: лаборатории по искусственному интеллекту, исследовательские центры в области финтеха и зоны финансовой грамотности. Строительство полностью проспонсировал фонд «Freedom Шапағат». На строительство и оснащение корпуса, по данным отчета холдинга об устойчивом развитии, направлено 1,32 млрд тенге ($2,73 млн).

«Наша поддержка этого проекта — это не просто инвестиции в инфраструктуру, а инвестиции в молодые таланты, которые изменят мир завтра. Мы верим в силу технологий и роль, которую Казахстан может сыграть в глобальной цифровой трансформации», — сказал Тимур Турлов на церемонии открытия.

Отдельный блок — олимпиадное программирование. Выступил одним из спонсоров Международной олимпиады по искусственному интеллекту 2026 (IOAI) — одного из крупнейших мировых соревнований для школьников в области искусственного интеллекта. На проведение в Казахстане финала чемпионата мира ICPC World Finals 2024 холдинг на программу Freedom Fintech Bootcamp, где готовят специалистов по Data Science и машинному обучению.

Шахматы как школьный предмет

Благотворительные проекты для Тимура Турлова — это часть единой стратегии по развитию человеческого капитала. Отдельное направление социальной программы — шахматы: предприниматель рассматривает их как инструмент развития критического мышления, логики и лидерских качеств у детей и молодежи. Казахстанскую федерацию шахмат Турлов возглавил в январе 2023 года, Международную федерацию школьных шахмат (ISCF) — с 2024 года.

«За последние несколько лет шахматы стали для меня настоящей страстью и личным проектом, в который я вложил очень много сил, времени и средств. Работа в Казахстанской федерации — это дело, в которое я вовлечен, которым живу порой наравне с бизнесом», — говорит он, в апреле 2026 года холдинг объявил о покупке разработчика шахматного ПО ChessBase.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шахматы Тимур Турлов считает важным элементом образовательной системы: в Казахстане они уже интегрированы в программу 1 500 школ, где занимаются более 60 тыс. детей.

«Многолетняя миссия ISCF заключается в том, чтобы привлечь как можно больше стран и континентов, познакомить детей со всех уголков мира с шахматами и превратить шахматы в неотъемлемую часть систем образования во всем мире», — поясняет он.

Масштабировать модель Тимур Турлов рассчитывает через FIDE: он выдвинул кандидатуру на пост президента федерации, выборы пройдут в Самарканде в конце сентября. В его программе — школьные шахматы, внедрение ИИ и единая цифровая экосистема федерации.