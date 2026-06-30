Сборные Бразилии, Парагвая и Марокко вышли в 1/8 финала ЧМ-2026, Германия и Нидерланды вылетели

Два из трех матчей дня завершились серией пенальти

Фото: Динар Фатыхов

Сборные Бразилии, Парагвая и Марокко вышли в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по футболу. Два из трех матчей, прошедших на турнире ночью с понедельника на вторник, завершились серией пенальти.

В первой игре сборная Бразилии оказалась сильнее Японии со счетом 2:1. Японцы забили первыми, отличился Кайсю Сано. Во втором тайме Каземиро сравнял счет, а на 96-й минуте встречи Габриел Мартинелли принес победу бразильцам. Бразилия прошла дальше по турниру, а Япония завершила выступления.

Также вылетела с ЧМ-2026 команда Германии. Немцы проиграли в 1/16 финала сборной Парагвая в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью, 1:1 — на гол парагвайца Хулио Энсисо ответил Кай Хавертц. В серии послематчевых пенальти Германия реализовала три удара, Парагвай — четыре. Немцы покидают турнир, а парагвайцы идут в 1/8 финала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сборная Марокко переиграла команду Нидерландов, оказавшись точнее в серии пенальти. Основное время матча закончилось ничейным счетом 1:1. Причем Нидерланды выигрывали 1:0 после гола Коди Гакпо на 72-й минуте, но уже в добавленное арбитром время марокканцы сравняли усилиями Иссы Диопа. В серии пенальти точнее оказались футболисты Марокко — 3:2.

Таким образом, стали известны уже четыре сборные, которые вышли в 1/8 финала ЧМ-2026: Канада, Бразилия, Парагвай и Марокко. Еще четыре команды покинули турнир после 1/16 финала: ЮАР, Япония, Германия и Нидерланды. Определилась первая пара 1/8 финала, хозяева турнира — канадцы сыграют за выход в четвертьфинал ЧМ-2026 против Марокко.

Напомним, ранее сборная Канады оказалась сильнее команды ЮАР и первой вышла в следующий раунд мундиаля.

Зульфат Шафигуллин