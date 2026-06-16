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В Казань на саммит Россия — АСЕАН прибыл премьер-министр Вьетнама

15:04, 16.06.2026

В международном аэропорту Ле Минь Хынга встретил Рустам Минниханов

В Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН прибыл премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В Международном аэропорту Казани Ле Минь Хынга встретил Рустам Минниханов. Премьер-министру Вьетнама предложили испробовать хлеб-соль и угостили чак-чаком.

— Вьетнам — один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — говорится в сообщении пресс-службы раиса Татарстана.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

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