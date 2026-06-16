В Казань для участия в саммите прилетел генсек АСЕАН
Као Кимхорн примет участие в саммите Россия — АСЕАН в столице Татарстана
В Казань с официальным визитом прилетел генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн. Об этом сообщает «Росконгресс».
Планируется, что генсек Као Кимхорна примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани.
Также в казанском аэропорту встретили специального представителя президента Мьянмы Хау Кхан Сума.
Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».
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