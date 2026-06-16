Путин проведет встречу с главой МИД Турции в Казани

Это произойдет во время делового форума Россия — АСЕАН, который состоится 17 июня в Казани в рамках саммита. Форум также посетят премьер-министр Малайзии и генсек ассоциации

В саммите принимают участие представители всех 11 стран объединения, включая султана Брунея, президента Филиппин, премьер-министров Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Восточного Тимора. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге. По итогам встречи Владимир Путин и президент Филиппин планируют выступить с заявлениями для СМИ.

Кроме того, 17 июня в Казани пройдет деловой форум Россия — АСЕАН, который посетят премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и генеральный секретарь ассоциации Као Кимхорн, который уже прибыл в столицу Татарстана. В рамках программы также запланирована встреча Владимира Путина с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

По итогам саммита ожидается принятие четырех совместных документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий Россия — АСЕАН, который определит приоритеты взаимодействия на ближайшие годы.

Что еще надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова