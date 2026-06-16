Минниханов предложил премьер-министру Вьетнама провести в РТ заседание межправительственной комиссии

По словам раиса Татарстана, республика готова развивать сотрудничество в промышленности и высоких технологиях

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. Стороны обсудили развитие сотрудничества между Татарстаном и Вьетнамом в экономике и других сферах.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в расширении связей с вьетнамской стороной и готов развивать сотрудничество в промышленности и высоких технологиях. Среди направлений он назвал нефтехимию, энергетику, машиностроение, судостроение, автомобилестроение и IT.

По словам главы Татарстана, товарооборот между сторонами по итогам прошлого года вырос: «По итогам прошлого года наш товарооборот заметно вырос, увеличившись практически в два раза и составил $63 миллиона». Он также рассказал о возможностях особых экономических зон в республике и отметил, что продукция татарстанских предприятий, включая автомобили, суда и вертолеты, хорошо известна во Вьетнаме.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов предложил провести одно из ближайших заседаний российско-вьетнамской межправительственной комиссии в Татарстане и отметил, что открытие генконсульства Вьетнама в Казани помогло бы развитию отношений.

Премьер-министр Вьетнама поблагодарил за прием и отметил, что делегация впервые приехала в Татарстан в таком составе. Он выразил надежду, что саммит Россия — АСЕАН в Казани поможет укрепить сотрудничество между странами.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества сторон. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. Что надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова