«Взыскать с Мусина 8,7 млрд»: суд Татарстана поправил новый приговор экс-главе «Татфондбанка»

. Фото: Максим Платонов

Сегодня Верховный суд Татарстана завершил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. В части посадки на 12 лет и 6 месяцев приговор не поменялся, но суд посчитал нужным удовлетворить гражданский иск АСВ в размере той суммы, которую признал ущербом Вахитовский суд, передает журналист «Реального времени».

По желанию самого осужденного рассмотрение жалоб проходило без его участия.

Напомним, в ноябре 2024 года Роберт Мусин получил статус дважды осужденного, Вахитовский райсуд Казани признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и увеличил срок посадки банкира до 12 лет и 6 месяцев, с учетом неотбытого наказания по первому делу. При этом суд сократил размер ущерба с 26,7 до 8,7 млрд рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

С выводами суда в части оценки ущерба от действий Мусина не согласились представители АСВ. Прокуратура же в своем апелляционном представлении этот момент не обжаловала, но указала — при вынесении второго решения суд в наказании по совокупности двух приговоров не указал дополнительное наказание в виде лишения права занимать в течение трех лет управленческие должности в коммерческих организациях, а также лишение госнаград — звания заслуженного экономиста Татарстана, медали РТ «За доблестный» — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Это допнаказание из первого, вступившего в силу приговора, апелляционная инстанция сегодня добавила и в резолютивную часть второго.

Сам Мусин ранее заявлял, что признает незаконность своих действий в части причинения имущественного вреда на 4 млрд рублей, но при этом настаивает — за злоупотребления полномочиями, которые повлекли банкротство ТФБ, он уже осужден, и повторно вменять те же действия, пусть и по другим сделкам, незаконно.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Его адвокат Алексей Клюкин, как и в суде первой инстанции, настаивал — действия его клиента нужно квалифицировать не по части 2 статьи 201 УК, а по части 1, после чего прекратить уголовное преследование по второму делу за сроком давности.

Вкратце напомним фабулу обвинения в трех частях, включенных в единый эпизод злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ):

Непогашенная задолженность на 15 млрд 771 млн рублей по необеспеченным кредитам 35 юрлицам , выданным, по версии силовиков, по указанию Мусина с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года. Среди получателей — ряд уже известных компаний из первого дела Мусина. Однако во второе включили совершенно иные займы. А также вывод залогов по кредитам на 1,2 млрд рублей.

, выданным, по версии силовиков, по указанию Мусина с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года. Среди получателей — ряд уже известных компаний из первого дела Мусина. Однако во второе включили совершенно иные займы. А также вывод залогов по кредитам на 1,2 млрд рублей. Невыгодные сделки по выкупу земельных паев : в обвинение включили две сделки с выкупом у партнеров паев ЗПИФ «ТФБ — рентный инвестиционный фонд» и ЗПИФ «Приволжский» по завышенной, как считают силовики, стоимости на 3,8 млрд рублей, из которых 2,36 млрд пришлись на сделку между ТФБ и ПАО «Московский кредитный банк».

: в обвинение включили две сделки с выкупом у партнеров паев ЗПИФ «ТФБ — рентный инвестиционный фонд» и ЗПИФ «Приволжский» по завышенной, как считают силовики, стоимости на 3,8 млрд рублей, из которых 2,36 млрд пришлись на сделку между ТФБ и ПАО «Московский кредитный банк». Заведомо невыгодный обмен «хороших активов на плохие»: сюда вошли передача ссудной задолженности ООО «Воронеж-Аква Инвест» и ООО «Логос» в обмен на неликвидные, согласно обвинению, векселя ООО «Новая нефтехимия» на 1,8 млрд рублей; мена облигаций ПАО «ИФК «Союз» на 2,3 млрд рублей; продажа ссудной задолженности ООО «Эримэкс» за неликвидные векселя ООО «Служба взыскания «Редут» на 1,5 млрд рублей; покупка банком ценных бумаг на 169,2 млн рублей у ООО «Лесное» без фактической оплаты и неликвидных векселей ЗАО «Инвестиционные активы» и ООО «Полюс С» на 99 миллионов.

Согласно утвержденному сегодня приговору, претензии по части земельных активов суд исключил из обвинения полностью. И существенно проредил сделки по кредитованию и замене активов.

Доводы защиты супруги банкира Лидии Мусиной в части отмены арестов на ее активы Верховный суд республики сегодня отклонил.

В январе от осужденного поступило заявление в суд об освобождении от наказания в связи с тяжелым заболеванием, однако суд отказался рассматривать этот вопрос до вступления приговора в силу.