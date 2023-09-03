Суд в Киеве арестовал Игоря Коломойского

Шевченковский суд Киева арестовал украинского бизнесмена Игоря Коломойского на два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.

Его взяли под стражу с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (около $13,8 млн). Коломойский, по данным ТАСС, отказался от этого и подаст апелляцию.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Уточняется, что, по данным следствия, в течение 2013—2020 годов Коломойский легализовал более $13 млн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

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