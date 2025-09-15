Адвокат украинского олигарха Коломойского* отозвал жалобу на следователей Татарстана

Ранее суд Казани наложил арест на активы компании «Петрус» в рамках дела ВИП-фигуранта

Сегодня Вахитовский суд Казани закрыл производство по жалобе защиты по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в федеральный список террористов и экстремистов). Дело о хищении 800 тысяч тонн нефти против него возбудили в МВД Татарстана еще в 2021-м, заочно арестовали и объявили в международный розыск, а в 2023-м уже украинские силовики взяли того же фигуранта под стражу в Киеве.

Как выяснилось на заседании казанского суда, московский адвокат заочно арестованного Олег Елисеев собирался через суд доказать, что в ГСУ МВД Татарстана незаконно ограничивают его в правах и тем самым нарушают право на защиту. В чем именно выражались ограничения — на процессе не прозвучало. Заметим, в зал суда сегодня пришли лишь журналисты — ни заявителя, ни следователя, ни представителя прокуратуры не было.

Судья Артем Митяев сообщил присутствующим — до рассмотрения жалобы направил в суд ходатайство с просьбой — жалобу не рассматривать, поскольку она «утратила свою актуальность». А затем в совещательной комнате вынес и огласил решение — ходатайство Елисеева удовлетворить, производство по жалобе прекратить.

Напомним, по версии следователей ГСУ МВД Татарстана, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Игорь Коломойский*, Павел Овчаренко (на тот момент глава компании «Укртатнафта») и Геннадий Боголюбов присвоили через посреднические предприятия нефть, поставленную ПАО «Татнефть». Ранее сумма ущерба оценивалась в $400 миллионов с лишним. В этом году следователи через Вахитовский суд Казани добились ареста активов компании «Петрус», утверждая, что бизнес по производству пластиковой тары принадлежит ВИП-фигуранту.

Уже после возбуждения российского дела СБУ Украины обвинила бизнесмена в мошенничестве и отмывании минимум 13 млн долларов с выводом за пределы страны в 2013—2020 годах.

