Казанский суд постановил — вернуть в прокуратуру дело беглого игорного короля Рашида Таймасова

Вахитовский суд Казани отказался проводить заочный процесс по уголовному делу Рашида Таймасова, объявленного в международный розыск в качестве заочно обвиняемого в растрате 936 млн рублей в «Тимер Банке». Такое решение только что огласила председательствующая по делу судья Алия Зиганшина в ходе предварительных слушаний, передает из суда журналист «Реального времени».

О предварительном заседании суд просил московский адвокат бенефициара «Ройял Тайм Групп». В ранее направленном ходатайстве он указывал, что сам Рашид Таймасов ни с материалами дела, ни с обвинительным заключением не знакомился и рассмотрение дела при таких обстоятельствах будет нарушением права на защиту.

На заседании представитель прокуратуры РТ Алсу Хабибуллина против возврата дела возражала, представитель потерпевшего «Тимер Банка» оставила вопрос на усмотрение суда. Защитник по назначению Юлия Володягина поддержала московского коллегу. Последняя в заседании не участвовала.

Процесс проходил в закрытом режиме. Однако его участники сообщили «Реальному времени» — в своем постановлении судья Зиганшина указала: отсутствующему на скамье подсудимых Таймасову обвинительное заключение не вручалось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, еще до возбуждения уголовного дела он успел покинуть территорию РФ — сначала выехал в Беларусь, оттуда — на Украину, родину своей супруги, отмечали ранее источники «Реального времени».

В Россию бизнесмен не возвращался. Статус заочно обвиняемого он получил в 2022-м, когда по тому же делу перед Вахитовским райсудом Казани предстали бывший глава правления «Тимер Банка» Айрат Камалов и бывший председатель совета директоров того же банка Рамиль Насыров, он же в прошлом — первый зампред правления «Татфондбанка».

Банкирам по сговору с Таймасовым вменяли растрату 936 млн рублей «Тимер Банка» по сделке от 24 октября 2016 года. В этот день между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп». В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности, включая проценты, стал новым кредитором компании Таймасова, а та перестала погашать задолженность, а годом позднее получила статус банкрота. Сам бизнесмен тоже прошел через личное банкротство.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Под арест Камалов и Насыров попали еще в 2020-м, претензии со стороны силовиков отрицали, однако райсуд в марте 2023 года вынес им обвинительный приговор, причем сократил растраченную сумму до 729,6 млн рублей. Однако в мае того же года Верховный суд Татарстана внес в приговор существенные правки — счел доказанным хищение на все 936 млн и увеличил сроки наказания в полтора раза — с 3 лет и 3 месяцев до 5 лет колонии общего режима каждому из осужденных. Оба уже на воле.

Таймасову после старта суда над банкирами избрали заочный арест и объявили в международный розыск. После задержания ему заочно предъявили пособничество той самой растрате и направили дело в Казань.

Сегодняшнее решение Вахитовского суда еще может быть обжаловано.

Детали дела — в материале «Реального времени».