Явка на выборах в Татарстане превысила 34% к полудню

Об этом сообщил ЦИК республики

Фото: Динар Фатыхов

К 12 часам дня 14 сентября явка на выборах в Татарстане в единый день голосования 2025 года достигла 34,5% от общего числа избирателей, согласно данным системы ГАС «Выборы». Об этом сообщил ЦИК республики.

Явка в республике к 10 утра составляла 16,3% от общего числа избирателей.



Напомним, что в республике открылись 2 752 избирательных участка, где пройдут выборы раиса Татарстана, депутата Госсовета и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Избирательным правом обладают почти 3 млн жителей республики.

Свои голоса уже оставили действующий глава республики Рустам Минниханов и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, а также другие высокопоставленные лица региона.

Напомним, что на выборах в Татарстане не зафиксировано никаких нарушений. Об этом сообщила председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева.



Анастасия Фартыгина