Зиля Валеева о выборах: «На этот час никаких замечаний не зафиксировано»

Наблюдатели от Общественной палаты Татарстана 14 сентября работают на всех избирательных участках республики. Об этом сообщила в ходе телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» ее председатель Зиля Валеева.

По ее словам, на постоянных участках задействованы 2 710 человек, на территориальных — еще 40.

— Мы только что, в 10 часов, выходили на связь с муниципальными образованиями республики, где работают наши наблюдатели. Везде констатируют приподнятое настроение. На этот час никаких замечаний в ходе избирательной кампании не зафиксировано, — подчеркнула Зиля Валеева.

Всего в Татарстане за ходом голосования следят 13 865 наблюдателей, говорил сегодня председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев. Они направлены от кандидатов, политических партий, Общественных палат Татарстана и России.

Сегодня, в Единый день голосования, на телеканале ТНВ стартовал 14-часовой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!». Он начался в 8:00 и продлится до 22:00. В течение дня в студии ТНВ появится около 150 гостей, выйдут специальные выпуски «Новостей» с репортажами с избирательных участков, данными о явке и предварительными итогами голосования. Трансляцию телемарафона можно посмотреть на сайте «Реального времени».

