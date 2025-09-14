Новости общества

Явка на выборах в Татарстане к 10 утра составила 16,3%

11:01, 14.09.2025

Об этом сообщил ЦИК республики

Фото: Максим Платонов

По данным системы ГАС «Выборы», явка избирателей в Татарстане на выборах в единый день голосования 2025 года к 10:00 составила 16,3% от общего числа избирателей, сообщили в ЦИК республики.

Напомним, что в республике открылись 2 752 избирательных участка, где пройдут выборы раиса Татарстана, депутата Госсовета и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Избирательным правом обладают почти 3 млн жителей республики.

Свои голоса уже оставили действующий глава республики Рустам Минниханов и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, а также другие высокопоставленные лица региона.

Анастасия Фартыгина

