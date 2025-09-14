Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах

Мухаметшин проголосовал вместе с супругой на избирательном участке №43 в казанском лицее №116

Фото: взято с сайта Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в выборах раиса республики и муниципальных депутатов. Глава парламента проголосовал вместе с супругой на избирательном участке №43 в казанском лицее №116.

Мухаметшин отметил высокую активность во время предвыборной кампании: «Очень интересно и энергично прошла агитационная кампания. И по выборам раиса республики, и по выборам депутатского корпуса».

— Для татарстанцев это праздничное событие, ведь на выборах встречаются с соседями и друзьями, общаются, отдают свой голос за того, кто заслуживает, и кому они доверяют, — добавил председатель Госсовета.

После голосования Мухаметшин пообщался с избирателями и наблюдателями от различных политических партий, поблагодарив их за работу. Выборы проходят на 2 752 участках по всей республике, которые работают с 7:00 до 20:00.

Также действующий глава Татарстана принял участие в выборах главы республики. Рустам Минниханов проголосовал вместе с супругой на избирательном участке №42 в здании КНИТУ-КАИ в Казани.

Анастасия Фартыгина