Рустам Минниханов проголосовал на выборах раиса Татарстана

Раис проголосовал вместе с супругой на избирательном участке №42 в здании КНИТУ-КАИ в Казани.

Фото: взято из телеграм-канала "ГАЛИМОВА"

Действующий глава Татарстана принял участие в выборах главы республики. Рустам Минниханов проголосовал вместе с супругой на избирательном участке №42 в здании КНИТУ-КАИ в Казани. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.

Минниханов является одним из четырех кандидатов на пост главы Татарстана. Его соперниками стали Хафиз Миргалимов, Виталий Смирнов и Руслан Юсупов.

Параллельно с выборами главы республики проходят выборы в местные органы самоуправления и довыборы депутата Госсовета Татарстана. Для голосования организованы 2 752 избирательных участка по всему региону.



Напомним, что выборы в Татарстане начались в штатном режиме без каких-либо инцидентов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на пресс-конференции в информационном штабе.

Анастасия Фартыгина