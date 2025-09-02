Ставка по ипотеке в Татарстане снизилась с января по июль 2025 года

Самое заметное падение произошло весной, однако темпы снижения оказались слабее, чем в среднем по России

Средняя ставка по ипотечным кредитам в Татарстане в январе 2025 года составляла 8,53%. К февралю показатель снизился до 8,23%, а в марте — до 7,91%. В апреле продолжилось падение — до 7,82%. Таким образом, в первые четыре месяца года ставка сократилась на 0,71 процентного пункта, следует из данных Банка России.

В мае и июне темпы снижения в республике стали заметно меньше. В мае показатель составил 7,73%, а в июне — 7,72%. К июлю ставка опустилась до 7,69%, что стало минимальным значением за год. Снижение оказалось постепенным и менее резким по сравнению с первыми месяцами. Несмотря на это, в республике средний платеж по ипотеке оказывается в три раза выше предложений по аренде, а просроченная задолженность выросла вдвое.

Для сравнения, в целом по России ставка в январе находилась на уровне 8,35%, а в июле снизилась до 7,58%. В Приволжском федеральном округе показатель в январе был выше — 8,82%, а в июле составил 7,92%. Таким образом, республика показала более низкий уровень ставок, чем округ в целом, но чуть выше, чем в среднем по стране. Даже с учетом общего снижения средних ставок доля ипотечных сделок на рынке недвижимости к 1 августа сократилась до 64% по сравнению с 76% годом ранее.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Соседние регионы демонстрировали разные темпы динамики. В Башкортостане ставка упала с 9,49% в январе до 8% в июле. В Марий Эл снижение оказалось сильнее: с 9,56% до 7,45%. В Мордовии, напротив, в марте фиксировался рост до 8,11%, однако к июлю показатель снизился до 7,79%.

В Пермском крае ставки в начале года были ниже, чем в Татарстане: 7,69% в январе. В июле они составили 7,42%, что также оказалось выгоднее, чем в республике. В Чувашии показатель в июле достиг 7,81%, оставаясь чуть выше татарстанского уровня. В Удмуртии ставка опустилась до 7,3%, что стало одним из самых низких значений в округе.

Более высокие ставки сохранялись в Самарской и Саратовской областях. В Самаре в январе они превышали 9,6% и снизились к июлю до 8,93%. В Саратове наблюдалось самое высокое значение среди регионов округа — 10,96% в январе, которое упало до 8,99% в июле. Оба региона сохраняли уровень ставок выше татарстанского в течение всего периода.

Нижегородская область также демонстрировала более высокие ставки, чем Татарстан. В январе показатель составлял 8,91%, а в июле — 8,22%. В Оренбуржье значения были сопоставимы: с 8,7% в январе до 8,04% в июле. В Ульяновской области ставка сократилась с 9,24% до 8,17%, что выше татарстанского уровня.



Артем Гафаров