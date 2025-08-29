В Татарстане вдвое возросла доля просроченной ипотечной задолженности

Калининградская область стала единственным регионом, где зафиксировано снижение доли просроченной задолженности — с 0,77%

В Татарстане наблюдается значительный рост просроченной ипотечной задолженности. По данным аналитического центра «Движение.ру», этот показатель увеличился в два раза. В то время как в большинстве регионов России ситуация ухудшается, пишет ТАСС.

В республиках Тыва и Ингушетия рост доли просроченной задолженности составил более чем три раза. Также вдвое увеличилась задолженность в Дагестане, Новгородской области, Хакасии, Северной Осетии и Краснодарском крае.

Калининградская область, напротив, стала единственным регионом, где зафиксировано снижение доли просроченной задолженности — с 0,77% в первом полугодии 2024 года до 0,55% в 2025-м.

По данным Банка России, в июле 2025 года общая задолженность населения по ипотеке выросла на 0,7%, достигнув 22,3 трлн рублей. Эта тенденция вызывает обеспокоенность и подчеркивает необходимость принятия мер для поддержки заемщиков в Татарстане и других регионах с высоким уровнем просрочки.

