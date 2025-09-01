В России снизилась доля ипотечных сделок на рынке жилья

Одновременно с этим выросла доля сделок, совершаемых за наличные и в рассрочку, до 36%

Фото: Динар Фатыхов

По данным аналитиков ДОМ.РФ, доля продаж жилья в ипотеку на 1 августа 2025 года снизилась до 64% в денежном выражении по сравнению с 76% годом ранее. Одновременно с этим выросла доля сделок, совершаемых за наличные и в рассрочку, до 36% (с 24% в 2024 году).

Объем неоплаченных рассрочек оценивается в 1,3 трлн рублей, что составляет 15% от всех заключенных договоров долевого участия (ДДУ).

Аналитики отмечают, что снижение выдачи ипотеки начало замедляться с июля текущего года и ожидается продолжение этой тенденции в III квартале с последующим переходом к росту в IV квартале 2025 года.

По прогнозу ДОМ.РФ, по итогам года выдача ипотеки снизится примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, до 1 млн кредитов на сумму 3,8 трлн рублей. При этом доля выдач ипотеки с господдержкой сохранится на уровне 40—50% по количеству и 65—70% в денежном выражении.

В Татарстане семьям участников СВО дадут приоритетное право на выбор жилья по программе социальной ипотеки.

Рената Валеева