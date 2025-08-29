«Мне глубоко стыдно»: обвиняемый в 19-ти взятках казанский налоговик назвался мошенником

Прокурор просил суд Казани о каре в 13 лет со штрафом 220 миллионов рублей для бывшего начотдела проверок ИФНС №14

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани ожидается приговор по делу о взятках на 22 млн рублей, в которых обвинили нерядового сотрудника ФНС Ильнура Гилазиева. Его задержали по прилету из-за границы и отправили в СИЗО еще два года назад. Родня пыталась «выкупить» его свободу и лишилась 14,5 млн рублей. Сам экс-начальник отдела камеральных проверок ИФНС №14 в суде просил считать его не взяточником, а мошенником. Тогда как гособвинитель запросил наказание в 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере полученной мзды. «Реальное время» следит за этой историей со дня ареста налоговика.

Рекордсмен поборов о действиях во вред государству

Процесс на ВИП-налоговиком в Вахитовском суде Казани стартовал в июне 2024 года, и за год с небольшим дошел до финиша. Мог и быстрее — два заседания сорвала конвойная служба, не обеспечив доставку подсудимого из СИЗО.

18 августа сего года судья Динар Хабибуллин удалился в совещательную комнату. Предупредил, что планирует огласить итоговое решение 27-го, но в назначенную среду заседание не состоялось. В суде сообщили — судья останется в совещательной комнате минимум до пятницы. Что впрочем не такой большой срок, по большим делам даты приговоров, бывало, сдвигали и на месяц.

Перед удалением суд выслушал последнее слово Ильнура Гилазиева, в котором бывший начальник отдела камеральных проверок казанской инспекции №14 ФНС просил учесть его раскаяние и принять справедливое решение. Приводим речь подсудимого с незначительными сокращениями.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Уважаемый суд, участники процесса! Я хочу выразить еще раз искреннее раскаяние в содеянном. Я осознаю, что мои действия были неправильными и нанесли вред как государству, так и доверию граждан к налоговой системе. Мне глубоко стыдно за то, что я, занимая должность начальника отдела, завладел денежными средствами Сафиуллиной», — начал свое выступление Гилазиев.

Речь идет о Гюзель Сафиуллиной, хозяйка маслокомбината «Акмай» и мебельного производства «Верона», которая управляла и представляла интересы еще ряда компаний. А еще призналась силовикам — годами в интересах бизнеса заносила крупные суммы Гилазиеву, и общая сумма этих вознаграждений составила 22 млн рублей. Забегая вперед, подсудимый признал получение большей части этих средств, но не в рамках коррупционных сделок, а обманом.

— Я полностью признаю свою вину в совершении мошенничества и готов нести за это ответственность, — продолжил обвиняемый. — Я понимаю, что подвел не только себя, но и свою семью, коллег, а также тех, кто доверял мне как государственному служащему. Осознаю, что мои действия не соответствовали тем принципам честности и ответственности, которые должны быть присущи человеку на моей должности. Я не выполнил своего долга перед обществом и государством, и за это мне искренне жаль.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Далее бывший начотдела ИФНС попросил учесть чистосердечное раскаяние, отсутствие судимостей, положительную характеристику с мест работы и жительства. А еще напомнил: «Я являюсь единственным кормильцем в семье, где двое несовершеннолетних детей и пожилые родители, нуждающиеся в моей поддержке».

— Еще раз прошу прощения у всех, кого мои действия затронули, и надеюсь на справедливое решение суда. Спасибо за внимание, — завершил свою речь подсудимый.

220 миллионов и «убийственный» срок от прокурора

Самый крупный эпизод коррупционного дела повествует о получении взятки в 5,2 млн рублей, самый мелкий — в 100 тысяч рублей. Последний транш, по версии обвинения, Гилазиеву передали в июле 2022-го — за разблокировку доступа к системе электронного документооборота с ФНС для компании «Камапродукт», которую представляла Сафиуллина.

Куда более крупные суммы, как считают в СК, ФСБ и прокуратуре, предназначались за помощь с уклонением от уплаты НДС, ускорение процедуры по возмещению уже уплаченного НДС, а кроме того — за предупреждения о выездных проверках, непринятие решений по выявленным нарушениям и общее покровительство целому ряду фирм. Под контролем хозяйки мясокомбината было еще не меньше 15 компаний, в том числе — ООО «Альянс», «Азимут», «Агат», «Родные просторы», «Вектор», «Галактика», «Арматор», «Верона».

Реальное время / realnoevremya.ru

Эпизод по обвинению во взятке 5,2 млн рублей охватывает период 2018-2022 года. По мнению силовиков, в мае 2018-го Сафиуллина на приеме у начальника отдела Гилазиева представляла фирму «Берсут», которую заподозрили в уклонении от уплаты налогов. И попросила начальника о лояльности к этой и другим ее компаниям, «включая снятие претензий по налогам, предотвращение выездных камеральных проверок и даже помощь с выявлением потенциально проблемных контрагентов».

Именно тогда, по мнению стороны обвинения и следователей, у ныне подсудимого «возник преступный умысел, и он потребовал передачи ему ежемесячного вознаграждения в 100 тысяч рублей» за незаконные действия либо бездействие и покровительство организациям Сафиуллиной, а уже в июле в служебном кабинете налоговика на Театральной состоялась передача первой сотни тысяч. Также Гилазиеву предъявляют коррупционные встречи у офиса Сафиуллиной на Петербургской и в промзоне на Каучуковой, с получение за раз 100-200 тысяч рублей — иногда от подчиненных взяткодательницы.

Всего в деле ВИП-налоговика — одна взятка за незаконные действия и бездействие (ч. 3 ст. 290 УК), 13 взяток в крупном (п. «в» ч. 5 ст. 290) и пять — в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прениях гособвинитель Марк Гильманов просил признать все 19 эпизодов коррупции доказанными и отправить Ильнура Гилазиева в колонию строгого режима на 13 лет (два года из этого срока им уже отбыто под арестом — ред.). А еще применить норму о штрафе, кратном размеру взяток, в данном случае 10-кратном — оштрафовать бывшего сотрудника ФНС аж на 220 млн рублей.

Напомним, прежний рекорд штрафной планки в речи гособвинителя составлял полмиллиарда рублей — такой штраф вместе с реальным сроком в 9 лет колонии строгого режима прокуратура больше десяти лет назад запрашивал для экс-главы Верхнего Услона Александра Тимофеева — его обвиняли в требовании 10 млн рублей и получение половины этой суммы за решение вопроса с выделением трех земельных участков в районе. Верховный суд РТ в 2012-м приговорил этого руководителя только к уголовному штрафу 300 млн рублей, из которых осужденный выплатил 610 тысяч рублей, после чего приставы добились замены наказания на реальный срок в 4 года колонии строго режима. Накание он отбывал в свияжской колонии, работая библиотекарем и освободился по УДО на год раньше срока.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Еще одна солидная сумма фигурировала в качестве наказания в речи гособвинителей на процессе бывшего руководителя отделения Фонда соцстраха в Татарстане Павла Лоханова — в 2022-м в судебных прениях для него запрашивали 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Суды наказали ВИП-страховщика и отца пятерых детей сроком в 6,5 года «строгача» за получение от поставщика Фонда взятки 2,4 млн рублей (части требуемой суммы в 4 млн рублей). В 2025-м остаток наказания — меньше половины срока — ему заменили принудительными работами.

К слову, сам запрашиваемый прокурором срок для налоговика Гилазиева сопоставим с теми, что назначают по делам об убийствах. В том числе резонансных. Так, в 2021-м на 12 лет в колонию строгого режима отправили убийцу бугульминского бизнесмена Евгения Деданина. То преступление уроженец Армении Араик Мирзоян совершил в 2020-м из мести за жизнь друга Ивана Нетроголова — двумя годами Нетрологов с приятелем ворвались в дом Деданина с оружием, связали хозяев и гостя и стали требовать денег. Деданин смог вырваться, схватить на кухне ножи и дать отпор. В итоге оба нападавших были убиты, и прокуратура признала действия хозяина законными.

Версия защиты: не 19 взяток, а три эпизода мошенничества

Адвокат обвиняемого Ильяс Галиуллин заявил в прениях, что после изучения всех материалов дела, проверки и оценки доказательств считает ошибочной квалификацию действий своего подзащитного по статье 290 УК РФ. По его мнению, коррупционного состава тут нет. Почему? Да, потому что по эпизоду на 5,2 млн и еще нескольким Гилазиеву вменяют ускорение сроков рассмотрения обращений, принятие благоприятных решений, а также общее покровительство и попустительство по службе в отношении 16 компаний. Но из них на дату обращения Сафиуллиной к Гилазиеву в мае 2018-го лишь 7 могли состоять на учете именно в ИФНС№14, еще три компании были подконтрольны другим инспекциям, а 9 организаций вообще были учреждены значительно позже указанной даты, причем 8 — в 2019-2021 годах.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Во-вторых, рассмотрением обращений по счетам и долгам налогоплательщиков в инспекции №14 занимались два других отдела, со своим руководством и штатом, и Гилазиеву они не подчинялись, указывал защитник. «Он не был вправе и не принимал юридически значимые решения о привлечении или непривлечении юрлица к ответственности за налоговое правонарушение, в связи с чем не мог оказать содействие Сафиуллиной», — указывал адвокат Галиуллин, ссылаясь на должгостной регламент начальника отдела камеральных проверок и показания свидетелей из числа руководства ИФНС №14 — с просьбами «порешать» вопросы в интересах организаций Сафиуллиной, ныне подсудимый к ним не обращался.

Еще один довод защиты — сам Гилазиев камеральные проверки не проводил, а 17 сотрудников его отдела в суде свидетельствовали — незаконных указаний от начальника не было. Более того, этот отдел проверял лишь ситуацию с НДС и налогом на прибыль, а вот камеральными проверками в части уплаты страховых сборов и налогов на доходы физлиц, на землю, транспорт и добычу полезных ископаемых занимались еще четыре отдела камеральных проверок. Соответственно курировать все налоговые вопросы группы компаний на своей должности налоговик не мог. А ведь по делу обвиняется лишь он один.

Адвокат подчеркивал — еще с 2015-го в управлении камерального контроля ФНС России используется программный комплекс «Налог-3» для централизованного анализа и обработки деклараций по НДС, и результатом работы программы является автоматическое составление требований в адрес налогоплательщика. И повлиять на работу федеральной базы в части такой рассылки никто из работающих в регионах не может.

Вывод адвоката — Гилазиев не оказывал какого-либо влияния, а в большинстве случаев и не мог даже теоретически этого сделать, чтобы обеспечить защиту 16=ти организаций от проверок и их неблагоприятных последствий. И это подтверждено документально — согласно ответа межрайонной инспекции №14, подконтрольные взяткодательнице организации в предъявленный силовиками период привлекались к налоговой ответственности 40 раз и успели получить 1,5 тысячи требований и предписаний.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кроме того, камеральные проверки предполагают работу лишь с документами, без выезда в организацию и приводимый следствием термин о «выездной камеральной проверки» в Налоговом Кодексе РФ отсутствует, уточнял адвокат. «Довод стороны обвинения о том, что Гилазиев предупреждал о выездных налоговых проверках Сафиуллину несостоятелен, так как отдельных камеральных проверок №1 в силу положения об отделе не занимается планированием, назначением и проведением выездных налоговых проверок, и информацией о них не обладает», — настаивал Галиуллин. Прием деклараций также не входил в полномочия Гилазиева и подчиненных — с 2015-го плательщики направляют их только в электронном виде...

По версии защиты, Гилазиев действительно обещал Сафиуллиной всевозможное содействие в решении налоговых вопросов, однако «не намеревался выполнять и не выполнял эти действия, а 5,2 млн получил с июля 2018-го по ноябрь 2022-го путем обмана и злоупотребления доверием». Данный эпизод обвинения Ильяс Галиуллин предложил переквалифицировать со взятки в особо крупном размере на мошенничество с использованием служебного положения.

Такую же переквалификацию защитник предложил и по оставшимся эпизодам, считая нужным соединить во второй эпизод мошенничества в особо крупном эпизоды 2-8, 11-12, 14, 16-19 — на общую сумму 13 млн 851 тысяч рублей, как единое продолжаемое преступление в отношении одного и того же человека, состоящее из двух и более тождественных противоправных деяний, совершенных одним способом с единым умыслом и с незначительным разрывом во времени. Третий эпизод мошенничества, по версии адвоката, образуют эпизоды 10, 13 и 15 рассматриваемого дела на общую сумму 2,1 млн рублей, полученных обманом с июня 2021-го по июль 2022 года.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Итоговая сумма по трем эпизодам составляет 21 млн 160 тысяч — на 1 млн рублей ниже той, что инкриминирует следствие. По мнению защиты, в суде не представлено доказательств передачи 1 млн рублей, а кроме того, не доказано, что программный комплекс налоговой вообще блокировал компанию «Камапродукт», за разблокировку которой взяткодательница якобы заплатила 100 тысяч.

Обращаясь к суду, Ильяс Галиуллин просил учесть, что его подзащитный ранее не судим, не привлекался даже к административной ответственности, имеет положительные характеристики с места жительства и работы, двух несовершеннолетних детей и родителей на иждивении. Также отметил — Гилазиев оказывал финансовую помощь участникам СВО, тем самым загладив вред государству.

На этой неделе Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор по делу об аферах на 15,6 млн рублей, из которых 14,5 млн, согласно итоговому решению, были обманным путем похищены у супруги Гилазиева и ее отца. По версии обвинения, эти деньги наличными, по частям передала жена обвиняемого налоговика с июня по ноябрь 2023 года, потому что верила словам своего знакомого Рустема Гильманова, племянника бывшего замглавы МВД Татарстана, о связях в силовых органах, возможности посодействовать переносу расследования за пределы Татарстана, освобождению мужа-налоговика из-под стражи и назначению судом мягкого наказания. При этом для убеждения дамы в форму сотрудника силовых ведомств переодевался казанский тамада Амир Латыпов, а для дополнительной конспирации ей был предложен бесконтактный способ передачи денег, которые нужно было оставить в салоне авто на парковке.

Латыпова с учетом непогашенной судимости за мошенничество за новую аферу приговорили к 6 годам колонии строгого режима, Гильманову по двум эпизодам преступлений назначили 5 лет колонии общего режима. Гражданский иск к фигурантам на 14,5 млн рублей суд удовлетворил в полном объеме.

Какое решение примет Вахитовский суд в отношении самого ВИП-налоговика Ильнура Гилазиева — узнаем через несколько часов.

Ирина Плотникова