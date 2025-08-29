«И оштрафовать на 100 миллионов»: казанского налоговика посадили на 10 лет по делу о взятках на 22 млн

Сам Ильнур Гилазиев и его адвокат настаивали — это было мошенничество, супруга осужденного пыталась выкупить свободу мужа за 14,5 млн

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу бывшего начальника отдела камеральных проверок казанской ИФНС №14 Ильнура Гилазиева. Суд признал его виновным в серии взяток и наказал 10 годами колонии строгого режима с гигантским штрафом в 100 млн, передает журналист «Реального времени».

Еще одним наказанием по приговору должна стать конфискация 22 млн рублей, полученных в качестве взяток. Также суд запретил Гилазиеву занимать управленческие должности в течение 10 лет после освобождения.

Напомним, этим делом занимались сотрудники ФСБ и СК, обвинение по 19 эпизодам утверждал прокурор Татарстана, а в адрес главы республиканского управления ФНС ушло частное постановление об упущениях казанских налоговиков и потерях бюджета. Занимаясь делом Гилазиева, следователи и опера выяснили: ряд казанских компаний годами уклонялись от уплаты НДС, используя схему с отсылкой в налоговую пустых электронных «книг покупок и продаж», и проверяющие, не читая, освобождали фирмы от НДС! При этом руководитель и представитель этих фирм Гюзель Сафиуллина, она же хозяйка маслокомбината «Акмай» и мебельного производства «Верона», созналась в даче взяток на 22 млн рублей в 2018—2023 годах, которые и вошли в обвинение.

Самый крупный эпизод коррупционного дела повествует о получении взятки в 5,2 млн рублей, самый мелкий — в 100 тысяч. По версии обвинения, деньги передавались за помощь с уклонением от уплаты НДС, ускорение процедуры по возмещению уже уплаченного НДС, а кроме того — за предупреждения о выездных проверках, непринятие решений по выявленным нарушениям и общее покровительство целому ряду фирм.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вину в получении взяток Гилазиев отрицал, однако в суде признался — действительно, брал у Сафиуллиной миллионы, но никакой реальной помощи в силу должностных обязанностей оказать не мог, просто обманывал.

В прениях гособвинитель Марк Гильманов запрашивал для подсудимого 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки, то есть в 220 млн рублей. По мнению представителя прокуратуры, вина подсудимого в ходе процесса была полностью доказана.

В свою очередь адвокат обвиняемого Ильяс Галиуллин настаивал на переквалификации обвинения с 19 эпизодов взяток на три эпизода мошенничества с общим ущербом в 21 млн рублей. Получение еще одного миллиона, по его словам, исследованные судом доказательства не подтверждают. Защитник указывал — полномочий для принятия решений о непроведении проверок у его клиента не было, выездными проверками занимались сотрудники других отделов, а решения по результатам могли принять лишь начальник инспекции и его замы. К тому же часть налоговых санкций в отношении компаний вообще выписывала автоматическая программа, по результатам проверки электронных деклараций. Более того, в суде выяснилось, что часть указанных в обвинении фирм не были подконтрольны ИФНС №14.

На этой неделе Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор по делу об аферах на 15,6 млн рублей, из которых 14,5 млн, согласно итоговому решению, были обманным путем похищены у супруги Гилазиева и ее отца. По версии обвинения, эти деньги наличными, по частям передала жена обвиняемого налоговика с июня по ноябрь 2023 года, потому что верила словам своего знакомого Рустема Гильманова, племянника бывшего замглавы МВД Татарстана, о связях в силовых органах, возможности посодействовать переносу расследования за пределы Татарстана, освобождению мужа-налоговика из-под стражи и назначению судом мягкого наказания. При этом для убеждения дамы в форму сотрудника силовых ведомств переодевался казанский тамада Амир Латыпов, а для дополнительной конспирации ей был предложен бесконтактный способ передачи денег, которые нужно было оставить в салоне авто на парковке.

Латыпова с учетом непогашенной судимости за мошенничество за новую аферу приговорили к 6 годам колонии строгого режима, Гильманову по двум эпизодам преступлений назначили 5 лет колонии общего режима. Гражданский иск к фигурантам на 14,5 млн рублей суд удовлетворил в полном объеме.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат осужденного Ильяс Галиуллин в разговоре с журналистом «Реального времени» назвал сегодняшний приговор незаконным и необоснованным, пообещав его обжаловать.

«Мы настаивали и продолжаем настаивать на том, что в действиях Гилазиева отсутствует ключевой признак состава получения взятки — реальная возможность совершения действий в пользу взяткодателя. Многочисленные показания свидетелей — сотрудников и руководителей МРИ ФНС №14 — однозначно подтвердили этот факт», — отметил защитник.

— Сам факт того, что в отношении компаний Сафиуллиной проводились проверки, выставлялись сотни требований и их многократно привлекали к налоговой ответственности, является объективным доказательством, что Гилазиев не выполнял обещанного и не мог этого сделать, — продолжил Галиуллин. — Таким образом, он получил денежные средства не за реальное использование служебных полномочий, а за заведомо ложные обещания, то есть путем обмана и злоупотребления доверием. Подобные действия, согласно прямому разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, должны квалифицироваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ), а не как взятка.

Адвокат выразил сожаление, что суд первой инстанции не оценил эти обстоятельства, и выразил надежду, что доводы защиты услышит вышестоящая инстанция.

