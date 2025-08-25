В Казани посадили на 5,5 года Рустема Гильманова за аферы с переодеванием в следователей

Юриста и бизнесмена Рустема Гильманова признали виновным в двух эпизодах мошенничества, тамаду Амира Латыпова — в одном

Фото: Ирина Плотникова

К 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима за мошенничество на 15,6 млн рублей приговорен казанский бизнесмен Рустем Гильманов, племянник секретаря Совета безопасности республики, его приятель, тамада Амир Латыпов, получил 6 лет, но в колонии строгого режима. Такой результат процесса по уголовному делу об аферах под видом взяток для силовиков только что огласил Ново-Савиновский райсуд Казани, сообщает с места журналист «Реального времени».

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших — Гилазиевой и ее отца в полном объеме, на 14,5 млн — постановил взыскать солидарно с обоих подсудимых. Еще 930 тысяч по решению суда будет взыскано с Гильманова в пользу Жукова, его иск удовлетворили частично.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Фигуранты ранее судимы. В активе Гильманова — 8-летний условный срок за наркотики, судимость давно погашена, Латыпова же в 2017-м осудили за аферу с арендой и продажей двух иномарок и выпустили условно-досрочно в 2018-м. По мнению обвинения, на счету последнего — рецидив преступления, поэтому в прениях прокурор запрашивал для тамады 8,5 года колонии строгого режима за участие в одной афере, тогда как для Гильманова просил 9 лет в колонии общего — по двум эпизодам дела.

Оба были задержаны в апреле 2024-го сотрудниками ФСБ, однако уголовное дело расследовали сотрудники райотдела полиции. Статус потерпевшего по первому эпизоду получил Игорь Жуков, ранее возглавлявший одну из фирм Гильманова, по второму — Зарина Гилазиева, жена арестованного экс-начальника отдела камеральных проверок казанской ИФНС №14, которого также в данный момент судят по обвинению во взятках на 22 млн рублей, а также отец Гилазиевой.

По версии обвинения, Рустем Гильманов с апреля по сентябрь 2020-го завладел денежными средствами потерпевшего Жукова путем обмана — убедил, что против того в Следкоме возбуждено дело о наркотиках и, чтобы прекратить оперативные и следственные мероприятия, нужно дать взятку в 10 млн рублей. Чтобы убедить «подозреваемого», Гильманов раздобыл удостоверение и форму сотрудника правоохранительных органов и уговорил своего знакомого Минина встретиться с тем под видом следователя СК и напомнить о якобы имеющемся денежном долге перед Гильмановым, считают силовики.

Амир Латыпов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Второй «актер» этой постановки, по версии обвинения, отыграл за ростовщика, получив с Жукова расписку о якобы полученном займе в 3 млн рублей, однако в действительности на руки потерпевший получил лишь 500 тысяч, которые тут же отдал Гильманову, веря, что еще 2,5 млн тот уже получил и направил на «решение вопроса». Ущерб потерпевшего по этому эпизоду оценен в 1 млн 114 тысяч рублей, которые налом и безналом ушли в карман обвиняемому и на счет его фирмы.

Потери семьи Гилазиевых по делу в СК оценили в 14,5 млн рублей. По версии обвинения, наличными по частям передала жена обвиняемого казанского налоговика с июня по ноябрь 2023 года, потому что верила словам своего знакомого Рамиля Гильманова о связях в силовых органах, возможности посодействовать переносу расследования за пределы Татарстана, освобождении мужа-налоговика из-под стражи и назначении судом мягкого наказания. При этом для убеждения дамы в форму сотрудника силовых ведомств переодевался Латыпов, а для дополнительной конспирации ей был предложен бесконтактный способ передачи денег, которые нужно было оставить в салоне авто на парковке.

В суде Латыпов заявил — вину по эпизоду с Гилазиевой признает, но действовал он в одиночку. В последнем слове отмечал — да, обманул желающую дать взятку, но тем самым предотвратил куда более тяжкое преступление. Гильманов же причастность к получению денег от Жукова и Гилазиевой отрицал, утверждая, что у первого имелись веские основания для оговора — на него было подано заявление о хищении, а второй он лишь советовал нанять адвоката.

Защитники обоих фигурантов Руслан Мадифуров и Александр Кормильцев указывали, что выступавшую в качестве взяткодателя даму суд должен лишить статуса потерпевшей.