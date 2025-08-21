Банк «Аверс» пригласил детей сотрудников на праздник первоклассников

Перед началом нового учебного года в головном офисе Банка «Аверс» был организован корпоративный праздник «День первоклассника» для детей и внуков сотрудников Банка.

Фото: Динар Фатыхов

Будущие первоклассники стали участниками интерактивного шоу по финансовой грамотности. Во время игры ребята приняли участие в веселых конкурсах, активно поработали руками на специальном мастер-классе, отгадывали мультзагадки, пели песни и танцевали.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Председатель Правления Банка «Аверс» Аида Волкова пожелала будущим школьникам яркой и насыщенной событиями школьной жизни, полной увлекательных открытий, новых знаний и верных друзей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сюрпризом для ребят стала экскурсия по зданию головного офиса Банка «Аверс». Будущим первоклассникам рассказали, что в конце ХIХ века здание по улице Мусы Джалиля, 3 (прим.: в н.в. здесь располагается головной офис Банка» Аверс») принадлежало Казанскому Купеческому банку, который играл значительную роль в экономике Казанской губернии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В завершение праздника каждому будущему первокласснику была вручена книга по развитию финансовой грамотности «Сказки для богатых детей», которая станет отличным способом познакомиться с миром финансов в игровом формате и поможет узнать детям как вести себя с финансами в разных жизненных ситуациях.

