Новости спорта

16:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Стало известно место проведения матча сборных России и Иордании по футболу

16:15, 12.08.2025

Матч запланирован на 4 сентября

Стало известно место проведения матча сборных России и Иордании по футболу
Фото: предоставлено РФС

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Иордании на стадионе московского «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Матч запланирован на 4 сентября. Информация о продаже билетов будет опубликована позднее. Игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, что ранее были анонсированы другие товарищеские матчи сборной России: 7 сентября против Катара и 10 октября против Ирана в Волгограде.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол

Новости партнеров

Читайте также