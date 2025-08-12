Стало известно место проведения матча сборных России и Иордании по футболу

Матч запланирован на 4 сентября

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Иордании на стадионе московского «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Матч запланирован на 4 сентября. Информация о продаже билетов будет опубликована позднее. Игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, что ранее были анонсированы другие товарищеские матчи сборной России: 7 сентября против Катара и 10 октября против Ирана в Волгограде.

Рената Валеева