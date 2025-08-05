Матч Россия — Иордания получит рейтинговый статус ФИФА

Сборная Иордании, занимающая 64-е место в рейтинге ФИФА, гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Иордании. Встреча запланирована на 4 сентября и пройдет на территории России. Город и стадион проведения матча будут объявлены позднее.

В РФС подчеркнули, что товарищеский матч с Иорданией будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.

Сборная Иордании, занимающая 64-е место в рейтинге ФИФА, гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года, однако продолжает проводить товарищеские матчи.

В 2024 году команда под руководством Валерия Карпина провела четыре товарищеские встречи, одержав три победы и сыграв один раз вничью. Россияне обыграли сборные Гренады (5:0), Замбии (5:0) и Беларуси (4:1), а матч против Нигерии завершился со счетом 1:1.

Рената Валеева