Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Катаром 7 сентября
Матч будет учитываться в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Катара 7 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». Матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.
Сборная Катара является двукратным победителем Кубка Азии и занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. Команду тренирует известный испанский специалист Хулен Лопетеги, ранее возглавлявший сборную Испании, мадридский «Реал» и «Севилью».
История встреч между сборными России и Катара насчитывает четыре товарищеских матча:
- 1996 год: Россия — Катар 5:2
- 2011 год: Россия — Катар 1:1
- 2016 год: Катар — Россия 2:1
- 2023 год: Катар — Россия 1:1
Ранее РФС подтвердил проведение домашнего товарищеского матча сборной России с командой Иордании 4 сентября. Место проведения и стадион этого матча будут объявлены позднее.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. В настоящее время российская национальная команда может проводить только товарищеские матчи.
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