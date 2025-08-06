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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Катаром 7 сентября

12:34, 06.08.2025

Матч будет учитываться в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Катаром 7 сентября
Фото: Максим Платонов

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Катара 7 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». Матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Сборная Катара является двукратным победителем Кубка Азии и занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. Команду тренирует известный испанский специалист Хулен Лопетеги, ранее возглавлявший сборную Испании, мадридский «Реал» и «Севилью».

История встреч между сборными России и Катара насчитывает четыре товарищеских матча:

  • 1996 год: Россия — Катар 5:2
  • 2011 год: Россия — Катар 1:1
  • 2016 год: Катар — Россия 2:1
  • 2023 год: Катар — Россия 1:1
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее РФС подтвердил проведение домашнего товарищеского матча сборной России с командой Иордании 4 сентября. Место проведения и стадион этого матча будут объявлены позднее.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. В настоящее время российская национальная команда может проводить только товарищеские матчи.

Рената Валеева

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