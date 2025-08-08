Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Ираном в Волгограде

Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена»

Фото: Максим Платонов

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Ирана 10 октября в Волгограде. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена».

Соперник российской сборной — команда Ирана — занимает 20-е место в рейтинге ФИФА. Иранцы принимали участие в двух последних чемпионатах мира и успешно прошли отбор на предстоящий турнир 2026 года.

Напомним, что ранее стало известно о запланированных товарищеских матчах сборной России против сборной Иордании (4 сентября) и команды Катара (7 сентября).

Российская команда с конца февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и с тех пор проводит только товарищеские встречи.

Ранее РФС подтвердил проведение товарищеского матча сборной России с командой Катара 7 сентября. Встреча пройдет в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

Рената Валеева