Сборная Иордании по футболу сыграет с Россией 4 сентября

Сборы иорданцев начнутся 25 августа и продлятся до 30 августа. В этот период будет сформирован окончательный состав команды, после чего она отправится в Россию

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Иордании по футболу проведет товарищеский матч с командой России 4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Иордании.

Матч пройдет на территории России. Иорданская команда готовится к этому событию в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Как уточнили в ассоциации, «сборная Иордании проведет товарищеские матчи с Россией и с Доминиканской Республикой».

Сборы иорданцев начнутся 25 августа в Аммане и продлятся до 30 августа. В этот период будет сформирован окончательный состав команды, после чего она отправится в Россию.

После возвращения из России сборная Иордании возобновит тренировки в своей стране и встретится с Доминиканской Республикой 9 сентября в Аммане. Это будет важный этап подготовки, так как команда впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира, став первой арабской сборной, получившей место на турнире.

Анастасия Фартыгина