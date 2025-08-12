Власти Нижнекамска проверят систему оповещения — в некоторых районах сирена не работала
Проверку проведут в ближайшее время, пообещал Радмир Беляев
Власти Нижнекамска проверят работу системы оповещения, сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев. Сегодня в некоторых частях города сирену слышно не было.
— Уважаемые нижнекамцы, вижу ваши комментарии по непокрытым тревожной сиреной участкам. Каждое сообщение анализируется, в ближайшее время будет проведена проверка системы, — написал Беляев в своем телеграм-канале.
Напомним, сегодня жителей Нижнекамска предупредили об угрозе атаки БПЛА. Она была также объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах.
12 августа Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА. По данным Минобороны России, ПВО сбили над республикой девять беспилотников. Все они были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, производственные процессы не нарушены.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».