Власти Нижнекамска проверят систему оповещения — в некоторых районах сирена не работала

Проверку проведут в ближайшее время, пообещал Радмир Беляев

Фото: Максим Платонов

Власти Нижнекамска проверят работу системы оповещения, сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев. Сегодня в некоторых частях города сирену слышно не было.

— Уважаемые нижнекамцы, вижу ваши комментарии по непокрытым тревожной сиреной участкам. Каждое сообщение анализируется, в ближайшее время будет проведена проверка системы, — написал Беляев в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня жителей Нижнекамска предупредили об угрозе атаки БПЛА. Она была также объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах.



12 августа Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА. По данным Минобороны России, ПВО сбили над республикой девять беспилотников. Все они были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, производственные процессы не нарушены.

Галия Гарифуллина