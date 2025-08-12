В нижнекамском аэропорту сняли режим «Ковер»

Об этом сообщается в приложении МЧС России

Фото: Реальное время

В нижнекамском аэропорту сняли режим «Ковер». Об этом сообщается в приложении МЧС России.

По информации представителя Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в «Бегишево» больше не действуют. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.

Режим «Ковер» для «Бегишево» был объявлен сегодня с 08.33. Жителей Нижнекамска предупредили об угрозе атаки БПЛА. Она была также объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах.



Сегодня Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА. По данным Минобороны России, ПВО сбили над республикой девять беспилотников. Все они были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, производственные процессы не нарушены.

Галия Гарифуллина