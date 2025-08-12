В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

С 08.33 для Бегишево объявлен режим «Ковер»

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.



С 08.33 для аэропорта Нижнекамска объявлен режим «Ковер». Соответствующее сообщение опубликовано в приложении МЧС России.

В Нижнекамске сегодня в 08.00 объявлена угроза атаки БПЛА. Также о ней предупредили жителей Казани, Елабуги и Набережных Челнов. «Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны», — призвали горожан в МЧС.

Для международного аэропорта Казани сегодня также объявлен режим «Ковер». В воздушной гавани временно ограничили прием и выпуск судов.



12 августа в Татарстане с 07.25 действует режим «Беспилотная опасность». На территории республики его вводят четвертый день подряд.

Галия Гарифуллина