Казанцам, утратившим имущество во время атаки БПЛА в декабре 2024 года, выплатят по 156 тыс. рублей

Выплата в связи с частичной утратой составит 78 тыс. рублей

Фото: Мария Зверева

Жителям Казани окажут финансовую помощь в связи с утратой или повреждением имущества в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года. Соответствующее постановление кабмина Татарстана поступило на антикоррупционную экспертизу.

Помощь будет осуществлять Минтруд из средств резервного фонда правительства. При частичной утрате имущества первой необходимости выплата составит 78,3 тыс. рублей на человека, при полной — 156,7 тыс. рублей.

— В случае утраты или повреждения автомобильного транспорта, находящегося в собственности, в размере суммы ущерба, определенного в экспертном заключении независимой экспертизы, — говорится в документе.

Помощь гражданам, утратившим частично или полностью имущество первой необходимости, осуществляется на основании заявлений.

Утром 21 декабря Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на улице Клары Цеткин.

1 / 19 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Власти Татарстана планируют восстановить многоквартирный дом «Лазурные небеса» в Казани. В конце июля кабмин республики утвердил порядок предоставления межбюджетных трансфертов для финансирования ремонтных работ. Согласно документу, восстановление должно быть завершено до 31 августа 2026 года. Средства на ремонт будут выделены из резервного фонда Кабинета министров Татарстана.

В начале августа сообщалось, что на ремонт шпиля дома в казанском жилом комплексе «Манхэттен» потребуется 8,9 млн рублей. Такая предельно допустимая стоимость работ указана в постановлении правительства Татарстана, которое поступило на антикоррупционную экспертизу.

Дарья Пинегина