Поврежденный БПЛА казанский ЖК «Лазурные небеса» восстановят до осени 2026 года

Восстановление должно быть завершено до 31 августа 2026 года. Средства на ремонт будут выделены из резервного фонда кабмина Татарстана.

Власти Татарстана планируют восстановить многоквартирный дом «Лазурные небеса» в Казани, поврежденный в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года. Кабмин республики утвердил порядок предоставления межбюджетных трансфертов для финансирования ремонтных работ.

Согласно документу, восстановление должно быть завершено до 31 августа 2026 года. Средства на ремонт будут выделены из резервного фонда Кабинета министров Татарстана.

Для получения финансирования муниципалитетам необходимо подготовить правовой акт, который определит перечень работ, а также обеспечить наличие бюджетных ассигнований. Трансферты будут предоставлены на основании соглашения между Министерством строительства Татарстана и местными органами власти.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Важно уточнить, что в случае нарушения условий предоставления средств, они должны быть возвращены в бюджет республики. Муниципальные образования также должны заполнить специальную заявку для получения финансирования.

Напомним, что утром 21 декабря Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на улице Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке в Адмиралтейской слободе начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания не было.



Анастасия Фартыгина