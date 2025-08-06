Ремонт поврежденного БПЛА дома в казанском ЖК «Манхэттен» обойдется в 8,9 млн рублей

Речь о восстановлении шпиля

Фото: Дарья Пинегина

На ремонт шпиля дома в казанском жилом комплексе «Манхэттен», который пострадал при атаке беспилотников 21 декабря 2024 года, потребуется 8,9 млн рублей. Такая предельно допустимая стоимость работ указана в постановлении правительства Татарстана, которое поступило на антикоррупционную экспертизу.

— По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что в результате атаки многоквартирных домов беспилотными летательными аппаратами 21.12.2024 обломками БПЛА был поврежден шпиль на кровле шестнадцатиэтажного многоквартирного монолитного дома №8д по ул. Оренбургский тракт в жилом комплексе «Манхэттен» в Приволжском районе Казани. Согласно сметным расчетам на ремонтно-восстановительные работы данного дома потребуется около 8,9 млн рублей, с учетом разработки проектно-сметной документации — 340,4 тыс. рублей и осуществления строительного контроля — 127,6 тыс. рублей, — следует из пояснительной записки к документу. Сроки восстановления шпиля не указаны.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Утром 21 декабря Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на улице Клары Цеткин. В мэрии сообщали, что беспилотник попал в шпиль, пострадал элемент здания. 26 декабря сообщалось, что управляющая компания демонтировала аварийные плитки и сняла непригодные для использования конструкции с дома.

Также власти Татарстана планируют восстановить многоквартирный дом «Лазурные небеса» в Казани, поврежденный в результате атаки беспилотников. В конце июля кабмин республики утвердил порядок предоставления межбюджетных трансфертов для финансирования ремонтных работ. Согласно документу, восстановление должно быть завершено до 31 августа 2026 года. Средства на ремонт будут выделены из резервного фонда Кабинета министров Татарстана.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Дарья Пинегина