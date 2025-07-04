В работе крупных российских операторов фиксируются сбои
С проблемами сталкиваются абоненты «Билайна», «Мегафона», Tеле-2 и МТС
Пользователи крупнейших мобильных операторов России сталкиваются со сбоями в работе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса DownDetector.
С проблемами сталкиваются абоненты «Билайна», «Мегафона», Tеле-2 и МТС.
3 июля в Татарстане более 3,5 тыс. жалоб от жителей поступило из-за сбоев в работе мобильного интернета. Также пользователи жаловались на неработающую соцсеть «ВКонтакте», где произошел масштабный сбой.
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