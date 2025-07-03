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Жители Татарстана жалуются на неработающую соцсеть «ВКонтакте»

15:05, 03.07.2025

По сообщениям пользователей, социальная сеть не загружается на сайте и в мобильном приложении

Жители Татарстана жалуются на неработающую соцсеть «ВКонтакте»
Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана жалуются на массовый сбой в социальной сети «ВКонтакте». Об этом «Реальному времени» сообщают пользователи.

Не работают сайт и приложение социальной сети. При попытке загрузить страницу пользователи сталкиваются с ошибкой загрузки.

Ранее в Татарстане зарегистрировали 3,5 тыс. обращений от жителей, недовольных работой интернет-сервисов.

UPD: 15.41, социальная сеть работает в штатном режиме.

Дарья Сайфиева

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