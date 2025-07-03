3 июля в Татарстане зафиксировано более 3,5 тысячи жалоб на сбои в работе интернета

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, связаны с работой сайтов, приложений и онлайн-сервисов

Фото: Максим Платонов

3 июля в Татарстане выросло число обращений от жителей, недовольных работой интернет-сервисов. Об этом сообщает платформа DownDetector. Чаще всего проблемы возникают с работой сайтов, приложений и различных онлайн-сервисов. Больше всего сообщений поступает из Казани и Елабуги.

Только за последний час специалисты зафиксировали 125 обращений, а за сутки их число превысило 3 562. Специалисты продолжают следить за ситуацией и просят жителей сообщать о любых неполадках через специальную форму обратной связи.

Ранее «Реальное время» сообщало, как БПЛА «ударили» по малому бизнесу.

Дмитрий Зайцев