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3 июля в Татарстане зафиксировано более 3,5 тысячи жалоб на сбои в работе интернета

14:39, 03.07.2025

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, связаны с работой сайтов, приложений и онлайн-сервисов

3 июля в Татарстане зафиксировано более 3,5 тысячи жалоб на сбои в работе интернета
Фото: Максим Платонов

3 июля в Татарстане выросло число обращений от жителей, недовольных работой интернет-сервисов. Об этом сообщает платформа DownDetector. Чаще всего проблемы возникают с работой сайтов, приложений и различных онлайн-сервисов. Больше всего сообщений поступает из Казани и Елабуги.

Только за последний час специалисты зафиксировали 125 обращений, а за сутки их число превысило 3 562. Специалисты продолжают следить за ситуацией и просят жителей сообщать о любых неполадках через специальную форму обратной связи.

скриншот с сайта downdetector.su

Ранее «Реальное время» сообщало, как БПЛА «ударили» по малому бизнесу.

Дмитрий Зайцев

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