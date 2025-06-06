Пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях выплатят более 88 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Пострадавшие при терактах в Брянской и Курской областях получат финансовую помощь на сумму свыше 88 млн рублей, сообщает ТАСС.

Деньги выделят из федерального бюджета, и соответствующий проект распоряжения уже подготовлен и внесен на рассмотрение в правительство. Выплаты составят 1,567 млн рублей для родственников погибших, 627 тыс. рублей — для пострадавших с тяжкими или средними травмами, 313,5 тыс. рублей — для тех, кто получил легкий вред здоровью.

Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.

Также произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10.52.

Семьям погибших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области будет предоставлено по 1,5 млн рублей. Также компания РЖД выплатит по 2,2 млн рублей.

После трагедии в Брянской области РЖД выпустили рекомендации для пассажиров. Теперь проводники просят людей ложиться головой к дверям, а не к окнам, чтобы минимизировать риски в случае экстренной ситуации.



Анастасия Фартыгина