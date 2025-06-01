Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Фото: Ринат Назметдинов

Следком России начал расследование подрывов мостов в Брянской и Курской областях как терактов. Об этом сообщили в «Интерфакс».

Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел в связи с обрушением мостов, однако квалификация преступлений до сих пор не была озвучена. Расследованием займется центральный аппарат Следкома.

Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди.

1 июня в Железногорском районе Курской области также произошел подрыв моста, в результате которого проходящий поезд упал на автомобильную дорогу. В инциденте пострадали машинист и двое его помощников.

Накануне стало известно, что семьям пассажиров, погибших при обрушении моста в Брянской области, компания РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей. Также организацией будет организован бесплатный проезд до Брянска для родственников погибших и госпитализированных.



Анастасия Фартыгина